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Головне за день: План Зеленського. РФ продовжує атакувати Харків та Кривий Ріг

21 вересня 2024, 22:00

Головне за день: План Зеленського. РФ продовжує атакувати Харків та Кривий Ріг

Політика

 Президент Володимир Зеленський заявив , що Україна активно працює над планом, який має дозволити говорити з Росією у будь-якому форматі. Зокрема, вже готово три пункти. За його словами, відбулися зустрічі в онлайн форматі, також «ще будуть зустрічі офлайн та онлайн».

Бойові дії

 За даними аналітичного каналу Deep State, окупанти просунулися біля Миколаївки, Цукуріного та Макіївки. Крім того, росіяни просунулися біля Цукуріного та в Макіївці Луганської області.

Російські окупанти вдень обстріляли околиці селища Райгородок Донецької області, спалахнула пожежа. Внаслідок обстрілу Слов'янська було влучання у промислову зону, обійшлося без постраждалих.

У Покровську під удар потрапив об'єкт телекомунікації, крім того через атаку західна частина міста залишилася без світла. У Кураховому загинула жінка, ще двоє людей отримали поранення внаслідок російських обстрілів. Також є поранені в Олексіїво-Дружківці та Константинополі. Пошкоджено приватні будинки, автомобілі та лінії електропередач.

Трьох людей загинуло і трьох поранено внаслідок атаки армії РФ по Кривому Розі на Дніпропетровщині, серед загиблих — 12-річний хлопчик.

Внаслідок вечірніх обстрілів Харкова 15 людей отримали поранення. Армія РФ атакувала центр міста авіабомбами, що коригуються. Одне з влучень — у лікарні, де вибуховою хвилею вибило вікна.

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