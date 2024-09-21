Украина подготовила три пункта для разговора с РФ в любом формате — Зеленский

Также Владимир Зеленский заявил, что Украина готова видеть Россию на втором Саммите мира. Фото: ОП

На данный момент Украина активно работает над планом, который должен позволить говорить с Россией в любом формате. В частности, уже готовы три пункта. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами.



По его словам, состоялись встречи в онлайн формате, также «еще будут встречи офлайн и онлайн».



«И, как мы сказали в начале ноября, весь план будет готов. Это будет старт и фундамент для того, чтобы говорить в любом формате с Россией. В любом формате, с любыми ее представителями, потому что будет план и есть что показать. Если им не нравится, будет понятно их реакция на конкретику, а не просто вообще — мы ничего не хотим и будем продолжать войну», — отметил глава государства.



Впрочем, Зеленский уверен, что на сегодняшний день Россия намеренна еще продолжать войну.



При этом, Украина готова видеть Россию на втором Саммите. «Потому что все наши союзники, включая самых близких, которые на нашей стороне и всегда против российской агрессии — все сказали, что Россия должна быть на втором Саммите. Потому что воюет Россия против Украины. Не может без одной из сторон быть окончание войны» — добавил Зеленский.



Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский посетит США, где намерен встретиться с американским лидером Джозефом Байденом. Также он встретится с кандидатами в президенты США на предстоящих выборах от Демократической и Республиканской партий Камалой Харрис и Дональдом Трампом.