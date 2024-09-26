В Запорожье из-за ночного обстрела ранены семь человек, среди них — ребенок

Последствия ночного обстрела города Запорожье российскими войсками. Фото: ОВА

В результате обстрела Запорожья, совершенного российскими оккупантами вчера поздно вечером, были ранены семь человек. Среди раненых есть ребенок. Агрессор ударил по жилой застройке и территории предприятия. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Чиновник уточнил, что в городе ранения получили четыре женщины, двое мужчин и 14-летний мальчик.

Как рассказал руководитель ОВА, войска РФ при атаке по Запорожью попали по жилой застройке и территории одного из предприятий.

«Повреждены частные и многоквартирные дома», — написал Федоров.

Он добавил, что на местах «прилетов» работают специалисты ГСЧС и коммунальщики.

Напомним, в результате российского обстрела Запорожья вечером 23 сентября один человек погиб и еще шесть были ранены. Среди раненых двое детей.