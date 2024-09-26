В Запорожье из-за ночного обстрела ранены семь человек, среди них — ребенок

В результате обстрела Запорожья, совершенного российскими оккупантами вчера поздно вечером, были ранены семь человек. Среди раненых есть ребенок. Агрессор ударил по жилой застройке и территории предприятия. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Чиновник уточнил, что в городе ранения получили четыре женщины, двое мужчин и 14-летний мальчик.
Как рассказал руководитель ОВА, войска РФ при атаке по Запорожью попали по жилой застройке и территории одного из предприятий.
«Повреждены частные и многоквартирные дома», — написал Федоров.
Он добавил, что на местах «прилетов» работают специалисты ГСЧС и коммунальщики.
Напомним, в результате российского обстрела Запорожья вечером 23 сентября один человек погиб и еще шесть были ранены. Среди раненых двое детей.
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