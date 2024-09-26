У Запоріжжі через нічний обстріл поранено семеро людей, серед них — дитина

Внаслідок обстрілу Запоріжжя, здійсненого російськими окупантами вчора пізно ввечері, було поранено семеро людей. Серед поранених є дитина. Агресор вдарив по житловій забудові та території підприємства. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Чиновник уточнив, що у місті поранення отримали чотири жінки, двоє чоловіків та 14-річний хлопчик.
Як розповів керівник ОВА, війська РФ при атаці по Запоріжжю влучили по житловій забудові та території одного з підприємств.
«Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки», — написав Федоров.
Він додав, що на місцях «прильотів» працюють фахівці ДСНС та комунальники.
Нагадаємо, в результаті російського обстрілу Запоріжжя увечері 23 вересня одна людина загинула і ще шість було поранено . Серед поранених двоє дітей.
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