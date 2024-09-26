Покровск частично обесточен: причина

С сегодняшнего дня, 26 сентября, в некоторых домах города Покровск нет электроснабжения. Речь идет об аварийном отключении. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской городской военной администрации.
«Для проведения ремонтных работ обесточена ТП-1. Подача электричества возобновится после завершения ремонтных работ», — говорится в сообщении.
Известно, где именно отсутствует электроснабжение:
пер. Владимира Иванко;
ул. Волонтерская;
ул. Леонида Быкова;
ул. Николая Яцюка;
ул. Ивана Богуна;
ул. Железнодорожная.
Ранее мы писали, что в селах Перше Травня, Зверево и Песчаное Покровского района Донецкой области отсутствует электроснабжение. Причиной этого послужило попадания со стороны РФ в энергетические объекты ДТЭК.
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