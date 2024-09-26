Покровск частично обесточен: причина

С сегодняшнего дня, 26 сентября, в некоторых домах города Покровск нет электроснабжения. Речь идет об аварийном отключении. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской городской военной администрации.



«Для проведения ремонтных работ обесточена ТП-1. Подача электричества возобновится после завершения ремонтных работ», — говорится в сообщении.



Известно, где именно отсутствует электроснабжение:



пер. Владимира Иванко;

ул. Волонтерская;

ул. Леонида Быкова;

ул. Николая Яцюка;

ул. Ивана Богуна;

ул. Железнодорожная.



Ранее мы писали, что в селах Перше Травня, Зверево и Песчаное Покровского района Донецкой области отсутствует электроснабжение. Причиной этого послужило попадания со стороны РФ в энергетические объекты ДТЭК.