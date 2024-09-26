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Покровськ частково знеструмлений: причина

26 вересня 2024, 13:59

Покровськ частково знеструмлений: причина

Відсьогодні, 26 вересня, у деяких будинках міста Покровськ немає електропостачання. Йдеться про аварійне відключення. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.

«Для проведення ремонтних робіт знеструмлено ТП-1. Подача електрики відновиться після завершення ремонтних робіт», — йдеться у повідомленні.

Відомо, де саме відсутнє електропостачання:

пров. Володимира Іванка;
 вул. Волонтерська;
 вул. Леоніда Бикова;
 вул. Миколи Яцюка;
 вул. Івана Богуна;
 вул. Залізнична.

Раніше ми писали, що у селах Покровського району Донецької області відсутнє електропостачання. Причиною цього стало попадання з боку РФ до енергетичних об'єктів ДТЕК.

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