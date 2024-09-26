Покровськ частково знеструмлений: причина

Відсьогодні, 26 вересня, у деяких будинках міста Покровськ немає електропостачання. Йдеться про аварійне відключення. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.
«Для проведення ремонтних робіт знеструмлено ТП-1. Подача електрики відновиться після завершення ремонтних робіт», — йдеться у повідомленні.
Відомо, де саме відсутнє електропостачання:
пров. Володимира Іванка;
вул. Волонтерська;
вул. Леоніда Бикова;
вул. Миколи Яцюка;
вул. Івана Богуна;
вул. Залізнична.
Раніше ми писали, що у селах Покровського району Донецької області відсутнє електропостачання. Причиною цього стало попадання з боку РФ до енергетичних об'єктів ДТЕК.
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