Покровськ частково знеструмлений: причина

Відсьогодні, 26 вересня, у деяких будинках міста Покровськ немає електропостачання. Йдеться про аварійне відключення. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



«Для проведення ремонтних робіт знеструмлено ТП-1. Подача електрики відновиться після завершення ремонтних робіт», — йдеться у повідомленні.



Відомо, де саме відсутнє електропостачання:



пров. Володимира Іванка;

вул. Волонтерська;

вул. Леоніда Бикова;

вул. Миколи Яцюка;

вул. Івана Богуна;

вул. Залізнична.



Раніше ми писали, що у селах Покровського району Донецької області відсутнє електропостачання. Причиною цього стало попадання з боку РФ до енергетичних об'єктів ДТЕК.