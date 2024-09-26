Удар по Краматорську: скільком людям російська армія завдала шкоди

Двоє загиблих та 19 поранених — названо остаточні наслідки удару по Краматорську Донецької області в середу, 25 вересня.

Уточнені дані озвучила Донецька обласна військова адміністрація. Загинули 50-річний чоловік та 87-річна жінка. Серед поранених — 4 дитини від 4 до 15 років.

Пошкоджено 39 багатоповерхівок, 3 навчальні заклади, 10 торгових точок та 16 автомобілів.



За даними поліції, російська авіація скинула на Краматорськ дві бомби «ФАБ-250» із модулями УМПК. Під обстріл потрапили два багатоповерхові будинки в центрі міста.