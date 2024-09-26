Зеленський у Вашингтоні: План перемоги України почули члени Конгресу США

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із двопартійною делегацією Палати представників Конгресу США. Наразі він перебуває з робочим візитом у Вашингтоні.



«Надав ключові пункти плану перемоги, який здатний посилити нас на шляху до миру. Ми знаходимося у вирішальному моменті цієї війни. Нам потрібний справді сильний тиск і сильні позиції України», — повідомив Зеленський у Telegram-каналі.



Сторони окремо обговорили ситуацію на полі бою, захист енергомережі та підготовку України до зими.



«Свобода спирається на двопартійну підтримку та рішучість Сполучених Штатів. Дякую за підтримку України з боку Америки, яка рятує життя наших людей та допомагає захистити нашу незалежність та свободу», — зазначив глава Української держави.

План перемоги України, який президент Володимир Зеленський представить президенту США Джо Байдену, включає чотири основні пункти та один додатковий, який буде потрібний країні після війни.