РФ атаковала Константиновку ракетой, авиабомбами и артиллерией: четверо пострадавших

Российские оккупанты в пятницу, 27 сентября, нанесли несколько ударов по Константиновке с различных видов вооружения. В результате атаки четверо людей пострадали. Об этом сообщил начальник ГВА Сергей Горбунов, передает Суспільне Донбас.



По его словам, сначала россияне применили авиационную ракету Х-38.



«Там повреждены многоэтажки и очень много торговых павильонов, несколько автомобилей. Двое раненых, легкие. В этот район уже неоднократно «прилетало», — отметил он.



Кроме того, захватчики позже сбросили на город управляемые авиационные бомбы, три из них попали в район промзоны, есть повреждения, и еще два - за город.



Также Горбунов добавил, что россияне обстреляли из артиллерии частный сектор. Двое людей пострадали, от госпитализации отказались.



Ранее мы писали, что утром 27 сентября российские войска в течение часа атаковали Константиновку. Местные жители публиковали фото столбов дыма.