РФ атакувала Костянтинівку ракетою, авіабомбами та артилерією: четверо постраждалих

Російські окупанти в п'ятницю, 27 вересня, завдали ударів по Костянтинівці з різних видів озброєння. Внаслідок атаки четверо людей постраждали. Про це повідомив начальник МВА Сергій Горбунов, передає Суспільне Донбас.
За його словами, спочатку росіяни застосували авіаційну ракету Х-38.
«Там пошкоджено багатоповерхівки та дуже багато торгових павільйонів, кілька автомобілів. Двоє поранених, легкі». У цей район уже неодноразово «прилітало», — зазначив він.
Крім того, загарбники пізніше скинули на місто керовані авіаційні бомби, троє з них влучили у район промзони, є пошкодження, і ще два — за місто.
Також Горбунов додав, що росіяни обстріляли з артилерії приватний сектор. Двоє людей постраждали, від госпіталізації відмовилися.
Раніше ми писали, що вранці 27 вересня російські війська протягом години атакували Костянтинівку. Місцеві мешканці публікували фото стовпів диму.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях