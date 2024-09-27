РФ атакувала Костянтинівку ракетою, авіабомбами та артилерією: четверо постраждалих

Російські окупанти в п'ятницю, 27 вересня, завдали ударів по Костянтинівці з різних видів озброєння. Внаслідок атаки четверо людей постраждали. Про це повідомив начальник МВА Сергій Горбунов, передає Суспільне Донбас.



За його словами, спочатку росіяни застосували авіаційну ракету Х-38.



«Там пошкоджено багатоповерхівки та дуже багато торгових павільйонів, кілька автомобілів. Двоє поранених, легкі». У цей район уже неодноразово «прилітало», — зазначив він.



Крім того, загарбники пізніше скинули на місто керовані авіаційні бомби, троє з них влучили у район промзони, є пошкодження, і ще два — за місто.



Також Горбунов додав, що росіяни обстріляли з артилерії приватний сектор. Двоє людей постраждали, від госпіталізації відмовилися.



Раніше ми писали, що вранці 27 вересня російські війська протягом години атакували Костянтинівку. Місцеві мешканці публікували фото стовпів диму.