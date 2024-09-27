Дерусификация в Донецкой области: новые названия сел и поселков

Верховная Рада Украины дерусифицировала названия 41 населенного пункта в Донецкой области.
Соответствующее постановление вступило в силу в четверг, 26 сентября.
Части населенных пунктов вернули исторические названия, часть — получила новые.
Полный список переименованных поселений опубликовала Донецкой областная военная администрация.
БАХМУТСКИЙ РАЙОН
Торецкая громада
поселок Петровка — поселок Новоспасское
ВОЛНОВАХСКИЙ РАЙОН
Угледарская громада
село Петровское — село Давыдовское
Комарская громада
село Искра — село Андреевка-Клевцово
Старомлиновская громада
село Красная Поляна — село Новая Каракуба
ГОРЛОВСКИЙ РАЙОН
Крестовская громада
село Орлово-Ивановка — село Сулиновка
Шахтерская громада
поселок Московское — поселок Куликовское
ДОНЕЦКИЙ РАЙОН
Иловайская громада
поселок Кутейниково — поселок Попова Балка
Макеевская громада
поселок Новомосковское — поселок Тихое
КАЛЬМИУССКИЙ РАЙОН
Бойковская громада
село Мичурино — село Гринталь
село Первомайское (восточнее)— село Каменоватое
село Первомайское (западнее) — село Черное
Кальмиусская громада
село Петровское — село Стаховское
Новоазовская громада
село Ванюшкино — село Фроловское
село Первомайское — село Паланка
Старобешевская громада
село Петровское — село Звитяжное
КРАМАТОРСКИЙ РАЙОН
Александровская громада
село Надеждовка — село Надежда
Славянская громада
поселок Андреевка — поселок Сухановка
МАРИУПОЛЬСКИЙ РАЙОН
Кальчицкая громада
село Заря — село Афины
Никольская громада
поселок Никольское — поселок Никольское
село Первомайское — село Домаха
ПОКРОВСКИЙ РАЙОН
Белозерская громада
село Первомайское — село Мировое
Гродовская громада
село Московское — село Казацкое
Добропольская громада
поселок Красноярское — поселок Черниговка
село Кутузовка — село Степы
Марьинская громада
село Желанное Первое — село Бажанное Первое
село Желанное Второе — село Бажанное Второе
Новогродовская громада
село Новожеланное — село Бажаное
Очеретинская громада
поселок Восход — поселок Восточное
поселок Желанное — поселок Благодатное
село Красногоровка — село Ясногоровка
поселок Ласточкино — поселок Криничное
село Первомайское — село Авдеевское
поселок Северное — поселок Северное
село Скучное — село Солнечное
Покровская громада
поселок Надеждинка — поселок Надеевка
село Новый Труд — село Возрождение
поселок Первое Мая — поселок Леонтовичи
поселок Пушкино — поселок Чумацкое
Селидовская громада
село Юрьевка — село Юриивка
Шаховская громада
село Никаноровка — село Заповедное
село Суворово — село Затишок