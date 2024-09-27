Дерусифікація в Донецькій області: нові назви сіл та селищ

Верховна Рада України дерусифікувала назви 41 населеного пункту на Донеччині.
Відповідна постанова набула чинності у четвер, 26 вересня.
Частині населених пунктів повернули історичні назви, частина — отримала нові.
Повний список перейменованих поселень опублікувала Донецька обласна військова адміністрація.
БАХМУТСЬКИЙ РАЙОН
Торецька громада
селище Петрівка — селище Новоспаське
ВОЛНОВАСЬКИЙ РАЙОН
Вугледарська громада
село Петрівське — село Давидівське
Комарська громада
село Іскра — село Андріївка-Клевцове
Старомлинівська громада
село Красна Поляна — село Нова Каракуба
ГОРЛІВСЬКИЙ РАЙОН
Крестівська громада
село Орлово-Іванівка — село Сулинівка
Шахтарська громада
селище Московське — селище Куликівське
ДОНЕЦЬКИЙ РАЙОН
Іловайська громада
селище Кутейникове — селище Попова Балка
Макіївська громада
селище Новомосковське — селище Тихе
КАЛЬМІУСЬКИЙ РАЙОН
Бойківська громада
село Мічуріне — село Грінталь
село Першотравневе (схід) — село Кам'янувате
село Першотравневе (західніше) — село Чорне
Кальміуська громада
село Петрівське — село Стахівське
Новоазовська громада
село Ванюшкине — село Фролівське
село Первомайське — село Паланка
Старобешівська громада
село Петрівське — село Звитяжне
Краматорський район
Олександрівська громада
село Надеждівка — село Надія
Слов'янська громада
селище Андріївка — селище Суханівка
МАРІУПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН
Кальчицька громада
село Зоря — село Афіни
Микільська громада
селище Микільське — селище Микільське
село Первомайське — село Домаха
ПОКРОВСЬКИЙ РАЙОН
Білозерська громада
село Первомайське — село Мирове
Гродівська громада
село Московське — село Козацьке
Добропільська громада
селище Красноярське — селище Чернігівка
село Кутузівка — село Степи
Мар'їнська громада
село Бажане Перше — село Бажане Перше
село Бажане Друге — село Бажане Друге
Новогродівська громада
село Новобажане — село Бажане
Очеретинська громада
селище Схід — селище Східне
селище Желанне — селище Благодатне
село Красногорівка — село Ясногорівка
селище Ластівціне — селище Криничне
село Первомайське — село Авдіївське
селище Північне — селище Північне
село Нудне — село Сонячне
Покровська громада
селище Надеждинка — селище Надіївка
село Нова Праця — село Відродження
селище Перше Травня — селище Леонтовичі
селище Пушкіне — селище Чумацьке
Селидівська громада
село Юр’ївка — село Юріївка
Шаховська громада
село Миканорівка — село Заповідне
село Суворове — село Затишок