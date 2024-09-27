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Дерусифікація в Донецькій області: нові назви сіл та селищ

27 вересня 2024, 20:36

Дерусифікація в Донецькій області: нові назви сіл та селищ

Верховна Рада України дерусифікувала назви 41 населеного пункту на Донеччині.

Відповідна постанова набула чинності у четвер, 26 вересня.

Частині населених пунктів повернули історичні назви, частина — отримала нові.

Повний список перейменованих поселень опублікувала Донецька обласна військова адміністрація.

 БАХМУТСЬКИЙ РАЙОН

Торецька громада

селище Петрівка — селище Новоспаське

ВОЛНОВАСЬКИЙ РАЙОН

 Вугледарська громада

село Петрівське — село Давидівське

Комарська громада

село Іскра — село Андріївка-Клевцове

Старомлинівська громада

село Красна Поляна — село Нова Каракуба

ГОРЛІВСЬКИЙ РАЙОН

Крестівська громада

село Орлово-Іванівка — село Сулинівка

Шахтарська громада

селище Московське — селище Куликівське

ДОНЕЦЬКИЙ РАЙОН

 Іловайська громада

селище Кутейникове — селище Попова Балка

Макіївська громада

селище Новомосковське — селище Тихе

КАЛЬМІУСЬКИЙ РАЙОН

 Бойківська громада

село Мічуріне — село Грінталь

село Першотравневе (схід) — село Кам'янувате

село Першотравневе (західніше) — село Чорне

Кальміуська громада

село Петрівське — село Стахівське

Новоазовська громада

село Ванюшкине — село Фролівське

село Первомайське — село Паланка

Старобешівська громада

село Петрівське — село Звитяжне

Краматорський район

 Олександрівська громада

село Надеждівка — село Надія

Слов'янська громада

селище Андріївка — селище Суханівка

МАРІУПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН

Кальчицька громада

село Зоря — село Афіни

Микільська громада

селище Микільське — селище Микільське

село Первомайське — село Домаха

ПОКРОВСЬКИЙ РАЙОН

Білозерська громада

село Первомайське — село Мирове

Гродівська громада

село Московське — село Козацьке

Добропільська громада

селище Красноярське — селище Чернігівка

село Кутузівка — село Степи

Мар'їнська громада

село Бажане Перше — село Бажане Перше

село Бажане Друге — село Бажане Друге

Новогродівська громада

село Новобажане — село Бажане

Очеретинська громада

селище Схід — селище Східне

селище Желанне — селище Благодатне

село Красногорівка — село Ясногорівка

селище Ластівціне — селище Криничне

село Первомайське — село Авдіївське

селище Північне — селище Північне

село Нудне — село Сонячне

Покровська громада

селище Надеждинка — селище Надіївка

село Нова Праця — село Відродження

селище Перше Травня — селище Леонтовичі

селище Пушкіне — селище Чумацьке

Селидівська громада

село Юр’ївка — село Юріївка

Шаховська громада

село Миканорівка — село Заповідне

село Суворове — село Затишок

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