В Донецкой области 7 жертв сексуального насилия, связанного с войной, обратились за помощью

Сексуальное насилие, связанное с войной — очень актуальная проблема для прифронтовой Донецкой области.



В течение первого полугодия-2024 в официальные структуры на подконтрольной украинской власти территории поступило 7 обращений от жертв сексуального насилия, связанного с войной. Об этом сообщили в областной военной администрации.



Помимо властей подобной проблематикой занимаются благотворительные организации, которые оказывают поддержку и помощь населению Донецкой области.



«На государственном уровне вопрос поддержки пострадавших от сексуального насилия, связанного с вооруженной агрессией, и обеспечения их прав является приоритетным. Сейчас продолжается принятие соответствующей нормативно-правовой базы и привлекаются все возможные стороны и ресурсы для обеспечения потребностей пострадавших», — сообщили в ДонОВА.



Сейчас в парламенте зарегистрированы законопроекты, которые касаются выплат репараций и компенсаций жертвам. Также запущен пилотный проект по выплате неотложных промежуточных репараций пострадавшим. В 2025 году его планируют расширить.

С начала полномасштабной агрессии РФ прокуроры зафиксировали 303 факта сексуального насилия в Украине. Однако правоохранители до сих пор не знают точного количества жертв. Среди пострадавших 112 мужчин и 191 женщина. Однако, по данным ООН, незарегистрированных случаев в 10-20 раз больше.