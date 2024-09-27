На Донеччині 7 жертв сексуального насильства, пов'язаного з війною, звернулися по допомогу

Сексуальне насильство, пов'язане з війною, є дуже актуальною проблемою для прифронтової Донецької області.



Протягом першого півріччя-2024 до офіційних структур на підконтрольній українській владі території надійшло 7 звернень від жертв сексуального насильства, пов'язаного з війною. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.



Окрім влади подібною проблематикою займаються благодійні організації, які надають підтримку та допомогу населенню Донецької області.



«На державному рівні питання підтримки постраждалих від сексуального насильства, пов'язаного зі збройною агресією, та забезпечення їхніх прав є пріоритетним. Наразі триває ухвалення відповідної нормативно-правової бази та залучаються всі можливі сторони та ресурси для забезпечення потреб постраждалих», — повідомили у ДонОВА.



Наразі в парламенті зареєстровано законопроєкти, які стосуються виплат репарацій та компенсацій жертвам. Також запроваджено пілотний проєкт з виплати невідкладних проміжних репарацій постраждалим. 2025 року його планують розширити.

З початку повномасштабної агресії РФ прокурори зафіксували 303 факти сексуального насильства в Україні. Проте правоохоронці досі не знають точної кількості жертв. Серед постраждалих — 112 чоловіків та 191 жінка. Однак, за даними ООН, незареєстрованих випадків у 10-20 разів більше.