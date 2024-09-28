Разведка Украины: Под Москвой ликвидирован подполковник, который обучал дроновые войска РФ

Российского военного специалиста по применению боевых беспилотников убили в РФ. В Главном управлении разведки министерства обороны Украины официально подтвердили ликвидацию полковника Вооруженных сил РФ Алексея Коломейцева.



По данным разведки, это произошло 27 сентября в городе Коломна Московской области РФ.



«51-летний Коломейцев руководил 924 государственным центром (в/ч 20924) беспилотной авиации министерства обороны РФ, который занимается подготовкой специалистов по боевому применению беспилотников, в частности "шахедов", а также персонала по обслуживанию БПЛА», — говорится в сообщении ГУР.

Отмечается, что военный непосредственно причастен к полномасштабному вторжению России и совершению военных преступлений против Украины.