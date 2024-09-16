В Белгороде напали на российского пропагандиста: ГУР заявило о его гибели, российские СМИ — опровергают

Военная разведка Украины заявила об убийстве российского корреспондента ГТРК «Белгород» Александра Коробова. Однако телеканал заявил, что мужчина жив и находится в больнице.



Главное управление разведки Минобороны Украины отмечает, что Коробов — пропагандист, не раз замеченный на оккупированных территориях Украины.



По данным ГУР, 15 сентября в Белгороде Коробова ударили по голове. Также разведка опубликовала видео с окровавленным телом.



«Пропагандист не только готовил лживые материалы о войне, но и лично участвовал в совершении тяжких военных преступлений против Украины», — заявили в ГУР, не уточнив, в каких именно преступлениях подозревают Коробова.

По данным издания белгородского издания «Фонарь», Коробов попал в больницу, получив травмы «при неустановленных обстоятельствах».



Директор ГТРК «Белгород» Надежда Власова подтвердила «Газете.ру», что Коробов находится с ранением в больнице.