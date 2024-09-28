Розвідка України: Під Москвою ліквідовано підполковника, який готував дронові війська РФ

Російського військового спеціаліста із застосування бойових безпілотників убили у РФ. У Головному управлінні розвідки міністерства оборони України офіційно підтвердили ліквідацію полковника Збройних сил РФ Олексія Коломейцева.



За даними розвідки, це сталося 27 вересня у місті Коломна Московської області РФ.



«51-річний Коломейцев керував 924 державним центром (в/ч 20924) безпілотної авіації міністерства оборони РФ, який займається підготовкою фахівців з бойового застосування безпілотників, зокрема "шахедів", а також персоналу з обслуговування БПЛА», — йдеться в повідомленні ГУР.

Наголошується, що військовий безпосередньо причетний до повномасштабного вторгнення Росії та скоєння воєнних злочинів проти України.