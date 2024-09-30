Путин снова не приехал в оккупацию — речь о «воссоединении» он зачитал по видеосвязи

Российский президент Владимир Путин не поехал на оккупированную территорию Украины, в города, которые в Кремле называют «новыми регионами». Сегодня, в оккупации отмечают так называемую «годовщину» — прошло два года с момента как Россия аннексировала оккупированные территории Украины. В 2022 году она провела фейковый «референдум о присоединении» на частично захваченных территориях Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей.



По случаю «праздника» оккупационные администрации запланировали концерты в городах, ярмарки. В местной прессе и по телевидению транслируют пропагандисткие ролики о «возвращении на родину» с участием местных «чиновников» и российских политиков.



Путин заявил об открытии нескольких восстановленных объектов. К примеру, он презентовал десятиэтажный дом в Приморском районе Мариуполя по проспекту Нахимова. При этом лично его не было на открытии. Торжественную речь он зачитал по видеосвязи.



Это уже не первый раз, когда Путин участвует в российской пропаганде на оккупированных территориях, но лично не присутствует. О его единственном визите в Мариуполь стало известно постфактум в марте 2023 года.