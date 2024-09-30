Путін знову не приїхав в окупацію — промову про «возз'єднання» він зачитав по відеозв'язку

Російський президент Володимир Путін не поїхав на окуповану територію України, до міст, які в Кремлі називають «новими регіонами». Сьогодні в окупації відзначають так звану «річницю» — минуло два роки з моменту, коли Росія анексувала окуповані території України. У 2022 році вона провела фейковий референдум про «приєднання» на частково захоплених територіях Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей.



З нагоди свята окупаційні адміністрації запланували концерти в містах, ярмарки. У місцевій пресі та телебаченні транслюють пропагандистські ролики про «повернення на батьківщину» за участю місцевих «чиновників» та російських політиків.



Путін заявив про відкриття кількох відновлених об'єктів. Наприклад, він презентував десятиповерховий будинок у Приморському районі Маріуполя на проспекті Нахімова. При цьому особисто його не було на відкритті. Урочисту промову він зачитав по відеозв'язку.



Це вже не вперше, коли Путін бере участь у російській пропаганді на окупованих територіях, але особисто не присутній. Про його єдиний візит до Маріуполя стало відомо постфактум у березні 2023 року.