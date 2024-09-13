США восприняли недавние слова Путина серьезно — Кирби

США не планируют объявлять о какой-либо новой политике в отношении Украины и использования ракет большой дальности, заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.



«Нет никаких изменений в нашей точке зрения на предоставление Украине возможностей для нанесения ударов большой дальности для использования внутри России. Я не ожидаю никаких серьезных заявлений по этому поводу», — сказал Кирби журналистам в пятницу, передает Reuters.



Он указал, что США серьезно относятся к предупреждению Владимира Путина о том, что он будет считать Запад напрямую вовлеченным в конфликт, если Украина запустит ракеты большой дальности западного производства по России, но это не новая позиция Путина.



«Он, очевидно, доказал свою способность к агрессии... так что да, мы серьезно относимся к этим комментариям», — сказал Кирби.

«Не что иное, как прямое участие» стран НАТО в войне в Украине. Так накануне президент РФ Владимир Путин прокомментировал возможное разрешение западных партнеров Украины бить их дальнобойным оружием по военным целям на территории РФ.

