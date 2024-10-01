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В Минобороны начата реформа системы закупок

01 октября 2024, 08:47

В Минобороны начата реформа системы закупок

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о начале реформы системы оборонных закупок.

«"Спецтехноэкспорт" (СТЭ) переходит от ГУР к Минобороны. Поставил задачу — довести до конца процесс очистки системы закупок в тесном сотрудничестве с правоохранительными и антикоррупционными органами. Также продолжаем реформирование Агентства оборонных закупок (АОЗ) и Государственного оператора тыла (ГОТ), приближая эти процессы к стандартам НАТО», — сообщил министр.

Он добавил, что в ближайшее время будут созданы наблюдательные советы для обеих структур, представление в КМУ будет сделано на этой неделе.

Кроме этого Умеров уволил четверых своих заместителей — Станислава Гайдера, Александра Сергея, Юрия Джигира и государственного секретаря Людмилу Дараган.

«Я подписал представление в КМУ об увольнении заместителей министра обороны — Станислава Гайдера (переходит на должность руководителя Офиса министра), Александра Сергея, Юрия Джигира, Людмилы Дараган (государственного секретаря)», — написал Умеров в Telegram.

Умеров отметил, что о новых назначениях сообщит дополнительно.

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