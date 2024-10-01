У Міноборони розпочато реформу системи закупівель

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив про початок реформування системи оборонних закупівель.



«"Спецтехноекспорт" (СТЕ) переходить від ГУР до Міноборони. Поставив завдання — довести до кінця процес очищення системи закупівель у тісній співпраці з правоохоронними та антикорупційними органами. Також продовжуємо реформування Агентства оборонних закупівель (АОЗ) та Державного оператора тилу (ДОТ), наближаючи ці процеси до стандартів НАТО», — повідомив міністр.



Він додав, що найближчим часом буде створено наглядові поради для обох структур, подання до КМУ буде зроблено цього тижня.



Крім цього, Умєров звільнив чотирьох своїх заступників — Станіслава Гайдера, Олександра Сергія, Юрія Джигіра та державного секретаря Людмилу Дараган.



«Я підписав подання до КМУ про звільнення заступників міністра оборони — Станіслава Гайдера (переходить на посаду керівника Офісу міністра), Олександра Сергія, Юрія Джигіра, Людмили Дараган», — написав Умєров у Telegram.



Умєров зазначив, що про нові призначення повідомить додатково.