Горняк не готов к обороне: ВСУ сообщили о некачественных фортификациях возле города

В районе Горняка и Покровска Донецкой области отсутствуют качественные инженерно-фортификационные сооружения. Об этом сообщает аналитический ресурс DeepState, ссылаясь на слова военных.



«Недавно мы отмечали, что оккупанты начали интенсивно обстреливать Горняк, готовясь к его штурму. И когда он начнется, то врага встретят именно эти ИФС (инженерно-фортификационные сооружения). Поэтому вся судьба отражения давления противника в первую очередь на плечах пилотов со сбросами и FPV-дронами», — говорится в сообщении.

По словам украинских военнослужащих, подобную картину можно увидеть почти по всему району Покровска.



«Отдельно можно обратить внимание на колючую проволоку «егоза» в противотанковом рве, который скорее всего предназначен бороться с пехотой, которая очень часто бегает в них как дома. Проанализировав спутниковые снимки, можно увидеть попытки выстроить ИФС, даже присутствуют взводно-опорные пункты», — отметили ВСУ.



В DeepState подчеркнули, что на таких позициях оборону не удержать, при этом, есть и позиции, к которым подошли ответственно, «но там просто некому стоять».



Кроме того, аналитики напомнили, что еще в мае Верховной Радой была создана ВСК (временно-следственная комиссия, которая занимается вопросами фортификаций).



Ранее мы писали, что подразделения российской армии в течение трех дней сумели оккупировать город Новогродовку и ведут бои внутри Селидово. Продвижение состоялось по построенной линии фортификаций, в которой якобы не было украинских бойцов.