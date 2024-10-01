Ремонты затянулись: какие оккупированные города Донетчины не готовы к осени и зиме

Оккупационные власти отчитались о проблемах в сфере ЖКХ на захваченных территориях Донецкой области. В группировке «ДНР» заявили, что несколько городов отстают от графика по подготовке к осенне-зимнему периоду.



Речь идет о Харцызск, Зугрэсе, Ясиноватой, где вовремя не промыли внутридомовых системы централизованного теплоснабжения. В Мариуполе, Новоазовске, Иловайске и Макеевке продолжаются ремонты.



К примеру, в оккупированной Макеевке половина многоквартирных домов, в которых нужно отремонтировать кровлю, не имеет четких графиков.



В Центрально-Городском районе города запланирован ремонт кровель на 135 жилых домах, фактически отремонтированы кровли на 61 доме. В Кировском районе из 109 жилых домов кровля отремонтирована в 47. В Горняцком районе — из 92 в 44. В Червоногвардейском районе — из 80 в 35. В Советском районе из — из 59 в 57.

Во временно захваченном Россией Донецке может не начаться отопительный сезон. Главной причиной является отказ работников котельных выходить на работу из-за невыплаченной зарплаты.