Ремонти затяглися: які окуповані міста Донеччини не готові до осені та зими

Окупаційна влада прозвітувала про проблеми у сфері ЖКГ на захоплених територіях Донецької області. В угрупуванні «ДНР» заявили, що кілька міст відстають від графіка підготовки до осінньо-зимового періоду.



Йдеться про Харцизьк, Зугрес, Ясинувату, де вчасно не промили внутрішньобудинкові системи централізованого теплопостачання. У Маріуполі, Новоазовську, Іловайську та Макіївці тривають ремонти.



Наприклад, в окупованій Макіївці половина багатоквартирних будинків, у яких потрібно відремонтувати покрівлю, не має чітких графіків.



У Центрально-Міському районі міста заплановано ремонт покрівель на 135 житлових будинках, фактично відремонтовано покрівлю на 61 будинку. У Кіровському районі зі 109 житлових будинків покрівлю відремонтовано у 47. У Гірницькому районі — із 92 у 44. У Червоногвардійському районі — із 80 у 35. У Радянському районі із — із 59 у 57.

У тимчасово захопленому Росією Донецьку може не розпочатися опалювальний сезон. Головною причиною є відмова працівників котелень виходити на роботу через невиплачену зарплату.