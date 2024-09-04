Ремонт Второго Донецкого водопровода завершен: система заполняется водой

На Втором Донецком водопроводе завершены ремонтные работы, система стала заполняться водой. Фото: ОВА

На Втором Донецком водоводе завершены ремонтные работы. Система стала заполняться водой. Об этом сообщили в Донецкой областной военной администрации вечером в среду, 4 сентября.

«Специалисты уже приступили к заполнению водопровода водой», — говорится в сообщении.

По предварительным оценкам, водоснабжение Славянска, Краматорска, Дружковки и Константиновки будет восстановлено в полном объеме в течение суток.

Ранее сообщалось, что из-за аварии на магистральном водопроводе утром 4 сентября сократили подачу воды в Краматорск, Дружковку, Славянск и Константиновку.