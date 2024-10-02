Войска РФ сбросили взрывчатку на автобус в Херсоне, есть пострадавшие

Войска РФ сбросили взрывчатку на 17-й автобус в Херсоне. Фото: Мрочко

Российская армия совершила очередную атаку с помощью дронов на общественный транспорт в Херсоне. Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.



«На этот раз российские оккупационные войска сбросили с беспилотника взрывчатку на 17-й автобус. Этот маршрут обслуживает КП "Херсонкомунтранссервис"», — рассказал начальник Херсонской ГВА.



Отмечается, что на момент обстрела в салоне было 20 пассажиров, которые ехали в Антоновку.

Войска РФ сбросили взрывчатку на 17-й автобус в Херсоне. Фото: Мрочко

По словам Мрочко, один человек получил ранения. Ранее Херсон частично остался без света из-за удара россиян по объекту инфраструктуры.



Напомним, оккупанты РФ разрушили первую в Украине и единственную на Херсонщине «зеленую школу».