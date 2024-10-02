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Війська РФ скинули вибухівку на автобус у Херсоні, є постраждалі

02 жовтня 2024, 11:56

Війська РФ скинули вибухівку на автобус у Херсоні, є постраждалі

Війська РФ скинули вибухівку на 17-й автобус у Херсоні. Фото: Мрочко Війська РФ скинули вибухівку на 17-й автобус у Херсоні. Фото: Мрочко

Російська армія здійснила чергову атаку за допомогою дронів на громадський транспорт у Херсоні. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

«Цього разу російські окупаційні війська скинули з безпілотника вибухівку на 17 автобус. Цей маршрут обслуговує КП "Херсонкомунтранссервіс"», - розповів начальник Херсонської МВА.

Зазначається, що на момент обстрілу у салоні було 20 пасажирів, які прямували в Антонівку.

Війська РФ скинули вибухівку на 17-й автобус у Херсоні. Фото: Мрочко

За словами Мрочко, одна людина дістала поранення. Раніше Херсон частково залишився без світла через удар росіян по об'єкту інфраструктури.

Нагадаємо, окупанти РФ зруйнували першу в Україні та єдину на Херсонщині «зелену школу».

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