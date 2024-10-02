На Херсонщину з окупації повернули ще чотирьох викрадених дітей

На підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще чотирьох дітей, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.



«Це два хлопчики та дві дівчинки, віком від 3 до 17 років. Серед них — одна дитина, позбавлена батьківського піклування. Хлопчик уже зустрівся зі своїм дідусем і перебуватиме під його опікою», — розповів Прокудін.



Він зазначив, що дітям допомогли повернутися Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини та благодійна організація Save Ukraine.

РФ викрала з України понад 20 тисяч дітей, є високий ризик депортації ще 1,5 мільйона дітей, які залишаються на тимчасово окупованих територіях, повідомив омбудсмен Дмитро Лубинець.



Раніше Дмитро Лубинець спростував повідомлення одного з іноземних медіа про «укладену угоду» між Україною, Росією та Катаром про обмін дітьми.