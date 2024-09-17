В Херсонскую область вернули 10 детей из оккупации

На подконтрольную Украине территорию удалось вернуть еще десять детей из временно оккупированной части Херсонской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.



Родных увидели семь мальчиков и три девочки.



«Самому маленькому ребенку 3 года, самому старшему — 16… Они вместе со своими родителями и опекунами проживали на временно оккупированной Херсонщине. К счастью, сейчас дети уже на свободной земле», — рассказал Прокудин.



По данным ОВА, с начала 2024 года на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 202 ребенка из Херсонской области.



Над этим возвращением работала команда благотворительной организации «Save Ukraine».

По данным правозащитных организаций из коалиции «Україна. П’ята ранку», российские власти депортировали от 260 тысяч до 700 тысяч украинских детей, неясно, сколько из этих детей было переселено вместе со своими законными опекунами, пройдя российскую фильтрацию.