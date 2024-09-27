Лубинец опроверг информацию об обмене детьми из РФ

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец опроверг сообщение одного из иностранных медиа о «заключенном соглашении» между Украиной, Россией и Катаром об обмене детьми. Об этом омбудсман проинформировал в своем телеграм-канале в пятницу, 27 сентября.

«В одном из иностранных медиа распространилась информация, что Катар якобы объявил о соглашении с Украиной и Россией об обмене детьми. На самом деле никакого соглашения никто не заключал. Это выглядит как откровенное продвижение российских нарративов», — подчеркнул Лубинец.

Омбудсман напомнил, что Катар выступает посредником именно в возвращении незаконно депортированных и принудительно перемещенных детей. В то же время подчеркнул, что Украина не похищала и не удерживает российских детей на своей территории, не препятствует их возвращению в Россию, если они находятся на нашей территории.

«Международное гуманитарное право не предусматривает такого процесса, как обмен детьми. До какого цинизма нужно дойти, чтобы предложить подобный механизм возвращения украинских детей из депортации?», — заявил он.

Омбудсман еще раз подчеркнул, что эта информация не соответствует действительности. Лубинец призвал украинских и международных журналистов не распространять очередную российскую пропаганду и обращаться к официальным источникам.

Ранее французское издание Le Monde сообщило, что Катар достиг договоренности с Украиной и Россией о возвращении тринадцати детей, перемещенных из-за войны, под своей эгидой. Отмечалось, что вроде бы девять несовершеннолетних и один взрослый воссоединятся со своими семьями в Украине, а в Россию вернутся четверо несовершеннолетних.