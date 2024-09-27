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Еще 9 детей вернулись в Украину из оккупации и РФ

27 сентября 2024, 21:18

Еще 9 детей вернулись в Украину из оккупации и РФ

В Украину удалось вернуть 9 детей и 20-летнего юношу с братом, которые находились на оккупированных территориях и в России. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Дмитрий Лубинец.

«Возраст возвращенных от 13 до 17 лет. Некоторые из них имеют инвалидность и тяжелые болезни», — сообщил он.

Омбудсмен отметил, что при посредничестве Катара дети смогут воссоединиться с семьями.

«Возвращенные украинцы — из Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областей и Крыма. Некоторые из возвращенных детей на начало полномасштабного российского вторжения в Украину находились в Олешковском детском доме-интернате. Впоследствии оккупационные власти вывозили их в Скадовск и Россию», — рассказал омбудсмен.

Детей вернули в рамках президентского плана Bring Kids Back UA.

По данным правозащитных организаций из коалиции «Україна. П’ята ранку», российские власти депортировали от 260 тысяч до 700 тысяч украинских детей. Однако неясно, сколько из этих детей было переселено вместе со своими законными опекунами после российской фильтрации.

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