«Шахтер» разгромно проиграл «Аталанте»в Лиге чемпионов

Фото: ФК «Шахтер»

Донецкий «Шахтер» проиграл итальянской «Аталанте» во втором туре основного этапа Лиги чемпионов со счетом 0:3. Матч проходил на номинально домашнем стадионе «горняков» в немецком Гельзенкирхене.



Итальянский клуб вышел вперед на 21-й минуте благодаря голу Берата Джимсити. На 44-й минуте «Аталанта» удвоила преимущество — мяч забил Адемола Лукман.



Счет до разгромного довел Рауль Белланова на 48-й минуте матча.



В третьем туре «Шахтер» отправится в Лондон на матч с «Арсеналом». Поединок состоится 22 октября в 22:45.



С этого сезона Лига чемпионов подверглась реформе. Новый формат предусматривает отказ от группового этапа, увеличение количества участников и матчей. «Новости Донбасса» подробно рассказывали о новом формате Лиги чемпионов и что это означает для «Шахтера».