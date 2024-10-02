«Шахтар» розгромно програв «Аталанті» в Лізі чемпіонів

Фото: ФК «Шахтар»

Донецький «Шахтар» програв італійській «Аталанті» у другому турі основного етапу Ліги чемпіонів з рахунком 0:3. Матч проходив на номінально домашньому стадіоні «гірників» у німецькому Гельзенкірхені.



Італійський клуб вийшов уперед на 21-й хвилині завдяки голу Берата Ґімшиті. На 44-й хвилині «Аталанта» подвоїла перевагу — м’яч забив Адемола Лукман.



Рахунок до розгромного довів Рауль Белланова на 48-й хвилині матчу.



У третьому турі «Шахтар» вирушить до Лондона на матч з «Арсеналом». Поєдинок відбудеться 22 жовтня о 22:45. З цього сезону Ліга чемпіонів зазнала реформи. Новий формат передбачає відмову від групового етапу, збільшення кількості учасників і матчів. «Новини Донбасу» докладно розповідали про новий формат Ліги чемпіонів і що це означає для «Шахтаря».