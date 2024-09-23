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«Белые ангелы» показали, как проходит эвакуация людей из фронтового Горняка ►

23 сентября 2024, 19:06

«Белые ангелы» показали, как проходит эвакуация людей из фронтового Горняка ►

«Белые ангелы» показали, как проходит эвакуация людей из фронтового Горняка

Горняк, Измайловка Кураховской громады, а также соседнее Цукурино в Донецкой области самые опасные населенные пункты Кураховского направления, на которые наступают российские войска. Из этих населенных пунктов постепенно эвакуируют людей. 

Только за один день экипаж полиции вывез из Горняка и соседнего села 35 жителей, рассказали в полиции Донетчины. В этот раз самой старшей среди эвакуированных — 85 лет, самой младшей — 10.

«От непрерывных обстрелов горят дома, гибнут мирные жители. Под огнем на спасение приезжает группа «Белый ангел» вместе с полицейским офицером громады Константином Туницким. Почти всегда экипаж возглавляет начальник полиции Курахово Артем Щусь», — рассказали полиции.

Правоохранители показали очередные видеокадры своих будней: эвакуация стариков, детей, помощь раненым, сожаление о тех, кто не выехал вовремя и не спасся от российских снарядов.

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