«Белые ангелы» показали, как проходит эвакуация людей из фронтового Горняка ►

Горняк, Измайловка Кураховской громады, а также соседнее Цукурино в Донецкой области самые опасные населенные пункты Кураховского направления, на которые наступают российские войска. Из этих населенных пунктов постепенно эвакуируют людей.



Только за один день экипаж полиции вывез из Горняка и соседнего села 35 жителей, рассказали в полиции Донетчины. В этот раз самой старшей среди эвакуированных — 85 лет, самой младшей — 10.



«От непрерывных обстрелов горят дома, гибнут мирные жители. Под огнем на спасение приезжает группа «Белый ангел» вместе с полицейским офицером громады Константином Туницким. Почти всегда экипаж возглавляет начальник полиции Курахово Артем Щусь», — рассказали полиции.



Правоохранители показали очередные видеокадры своих будней: эвакуация стариков, детей, помощь раненым, сожаление о тех, кто не выехал вовремя и не спасся от российских снарядов.