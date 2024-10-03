«Білі янголи» евакуювали 20 жителів з Гірника

«Білі янголи» евакуювали із Гірника ще 20 мешканців. Фото: кадр із відео

Поліцейський екіпаж «Білий янгол» продовжує евакуацію з Курахівської громади, вивозячи до 20 осіб щодня. З Гірника, який розташований менше кілометра до фронту, екіпаж вивіз маломобільних людей, інформує пресслужба Нацполіції.







Транспортування маломобільних груп поліцейські проводять у бронеавтомобілі, тоді як війська РФ б'ють КАБами по маршруту евакуації.



Зазначається, що за таких умов евакуаційна група за день здійснює до п'яти рейсів. Серед евакуйованих за тиждень поранена 66-річна жінка, четверо дітей з батьками, люди з інвалідністю, а також тварини, яких господарі забирають із собою.



У Гірнику залишається близько 2 000 жителів, в Кураховому – приблизно 1500. На лінії вогню також - Курахівка, Новоселидівка, Ізмайлівка. Загалом у Курахівській громаді залишилось 4000 людей.



Раніше «Білі янголи» показали, як відбувається евакуація людей із фронтового Гірника.