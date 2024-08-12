Авиаудар по Гродовке: «Белые ангелы» оказали пострадавшим помощь и доставили в больницу

Полицейский экипаж помог пострадавшим в Гродовке. Фото: кадр из видео

В результате авиационного удара по Гродовке двое людей получили ранения, одна женщина — погибла. Полицейский экипаж «Белый ангел» оказал пострадавшим первую медицинскую помощь и доставил в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.



В ведомстве отметили, что осколочные ранения получил 59-летний местный житель, его 57-летняя жена погибла на месте.



Кроме того, ранение головы получила 79-летняя пенсионерка. Правоохранители доставили их в медицинское учреждение.



Также в полиции рассказали, что к ним за помощью обратился 74-летний мужчина, полиция доставила его на безопасную территорию. С собой мужчина забрал своего домашнего любимца.



Ранее мы писали, что координационный штаб по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения из-за ситуации с безопасностью принял решение о принудительной эвакуации детей из трех населенных пунктов Донецкой области.