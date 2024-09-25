Пушилин заявил, что фейковая «ДНР» будет сотрудничать с Сирией в «сферах торговли и культуры»: уже готова «делегация»

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин. Фото: личная страница Пушилина в Телеграм

«Делегация» так называемой «ДНР» в скором будущем направится в Сирию для активизации сотрудничества в «сферах торговли и культуры». Об этом сообщил глава группировки «ДНР» Денис Пушилин, передает местное пророссийское издание «ДАН».

Также Пушилин заявил, что якобы от сирийских студентов есть большой запрос на обучение в «вузах» оккупированной Донетчины.

«У нас в планах сейчас, и наши «вузы» переходят уже в большей степени, и это будет набирать обороты, на очное обучение. Соответственно, у нас есть большой запрос и от сирийских студентов, поэтому эта ситуация будет более тесно устраиваться», – сказал он.

Напомним, что Россия посылает сирийцев в «мясные штурмы» на Луганщине, наемники «пропадают без вести».