Уволенный с должности «исполняющего обязанности министра транспорта ДНР» Владимир Тужилин. Фото: «ДАН»

Глава оккупационной администрации Донецкой области Денис Пушилин уволил россиянина Владимира Тужилина с должности «исполняющего обязанности министра транспорта ДНР». Об этом говорится в «указе» Пушилина.



Гражданин России Тужилин занимал эту должность с мая 2023 года. До переезда в оккупированный Донецк он был начальником Главного управления дорог по Нижегородской области РФ.

Напомним, что СБУ сообщила о подозрении главе группировки «ДНР» Денису Пушилину и его сообщницам, которые депортировали десятки украинских детей в пансионат Путина.