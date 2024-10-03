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Пушилін заочно отримав ще одну підозру — за незаконну мобілізацію в окупації

03 жовтня 2024, 15:30

Пушилін заочно отримав ще одну підозру — за незаконну мобілізацію в окупації

Денис Пушилін.Фото з відкритих джерел Денис Пушилін.Фото з відкритих джерел

Голові угрупування «ДНР» Денису Пушиліну заочно висунув ще одну підозру. Слідом за заочним рішенням суду за посягання на територіальну цілісність та недоторканність України, а також підозрою у депортації українських дітей Пушиліну виписали підозру у порушеннях законів та звичаїв війни.

 Прокурори Донецької області зібрали докази, що він організував примусову мобілізацію громадян на війну проти України.

«19 лютого 2022 року з метою ведення агресивної війни проти України "глава ДНР", вступивши в змову з найвищим політичним керівництвом держави-агресора, оголосив загальну мобілізацію. Виконуючи вказівки Кремля, він підписав низку юридично нікчемних "указів". Задля збільшення чисельності окупаційних військ підозрюваний змінив граничний вік призовників з 55 до 65 років», — повідомили у прокуратурі Донецької області.

Завдяки цій мобілізації, зокрема, Росія здійснила вторгнення в Україну у 2022 році. Жителів окупованих територій залякують кримінальною відповідальністю у разі, якщо вони відмовляються йти до лав російської армії.

 «Усі ці дії є грубим порушенням вимог статей 4, 8, 51, 147 Женевської Конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року, а також ст. 23 Гаазькій конвенції про закони та звичаї війни на суші від 18 жовтня 1907 року», — зазначили правоохоронці.

Раніше, 27 грудня 2023 року, Пушилін був заочно засуджений за посягання на територіальну цілісність та недоторканність України та колабораціоністську діяльність (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 КК України). Йому призначено покарання у вигляді 15 років ув'язнення з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування, пов'язаних з наданням публічних послуг, виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на 15 років та конфіскацією майна.

Крім цього СБУ задокументувала, що вказівку Кремля про депортацію українських дітей із тимчасово захопленої частини території Донецької області виконував саме Денис Пушилін.

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