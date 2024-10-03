Документы должны быть в порядке: Чиновники пояснили, почему люди долго ждут компенсации за поврежденное жилье

В Краматорске более тысячи местных жителей обратились за выплатой компенсации за поврежденное или разрушенное имущество через государственную систему єВідновлення. В этом процессе есть задержки. Одну из причин назвали в городском совете.



Комиссия сталкивается с тем, что у людей банально не в порядке документы о праве владения недвижимым имуществом. В отдельных случаях из-за отсутствия таких документов получить компенсацию вообще невозможно, отметили в пресс-службе горсовета.



Также пострадавшие, которые уже проходят процесс получения компенсаций сталкиваются с тем, что восстановление документов — это длительный процесс. Иногда, приходится стоять в очередях в учреждения, которые не работают во время воздушных тревог — все это затрудняет получение компенсации.



Краматорский горсовет дал несколько рекомендация горожанам:

В условиях военного положения нужно держать документы в порядке;

Кроме оригиналов, нужно иметь копии документов, которые следует хранить отдельно;

По возможности нужно сделать скан-копии документов и хранить их на цифровых носителях или в облачных хранилищах.

Жители Донетчины подали 10 157 заявлений на получение государственной помощи на восстановление поврежденного жилья. При этом, власти задолжали людям 78,8 млн гривен.



По словам чиновников, это связано с тем, что комиссия не успевает выехать на обследование поврежденного жилья. Рассмотрение заявки приостанавливают, когда наступит возможность, комиссия сделает обследование и примет соответствующее решение.



