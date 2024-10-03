Документи мають бути в порядку: Чиновники пояснили, чому люди довго чекають на компенсацію за пошкоджене житло

У Краматорську понад тисячу місцевих мешканців звернулися за виплатою компенсації за пошкоджене чи зруйноване майно через державну систему єВідновлення. Але є затримки. Одну з причин назвали у міській раді.



Комісія стикається з тим, що у людей банально не в порядку документи про право володіння нерухомим майном. В окремих випадках через відсутність таких документів отримати компенсацію взагалі неможливо, зазначили у пресслужбі міськради.



Також постраждалі, які вже проходять процес отримання компенсацій, стикаються з тим, що відновлення документів — це тривалий процес. Іноді доводиться стояти в чергах до установ, які не працюють під час повітряних тривог — усе це ускладнює отримання компенсації.



Краматорська міськрада дала кілька рекомендацій городянам:

У разі воєнного стану необхідно тримати документи гаразд;

Окрім оригіналів, потрібно мати копії документів, які слід зберігати окремо;

По можливості потрібно зробити скан-копії документів та зберігати їх на цифрових носіях або у хмарних сховищах.

Мешканці Донеччини подали 10 157 заяв на отримання державної допомоги на відновлення пошкодженого житла. При цьому влада заборгувала людям 78,8 млн гривень.



За словами чиновників, це пов'язано із тим, що комісія не встигає виїхати на обстеження пошкодженого житла. Розгляд заявки припиняють, коли настане можливість, комісія зробить обстеження та ухвалить відповідне рішення.



