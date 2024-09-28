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В Покровске и громаде 909 владельцев разрушенного жилья обратились за компенсацией

28 сентября 2024, 14:22

В Покровске и громаде 909 владельцев разрушенного жилья обратились за компенсацией

В Покровске и громаде 909 владельцев разрушенного жилья обратились за компенсацией

С начала полномасштабного вторжения в Покровской громаде повреждено очень много имущества мирных жителей. Однако с заявлениями по государственной программе «єВідновлення» обратились только 909 владельцев, сообщает городская военная администрация. 

Общая сумма компенсаций одобренных заявлений составляет более 5,5 миллиона гривен.

«С начала полномасштабного вторжения в нашу комиссию поступило 909 заявлений о поврежденном имуществе. Уже одобрено 618 заявлений на общую сумму 50 миллионов 688 тысяч гривен. Всего в 2024 году одобрено 43 заявления на сумму 57 493 163.33 грн по разрушенному имуществу. Всего таких поступило 97 заявлений, из них одобрено 77 заявлений на сумму 89 192 912.13 грн. О поврежденном имуществе с начала этого года было подано 603 заявления, из которых одобрено 393 на сумму 29 729 479.25 грн», — сообщил начальник жилищно-коммунального отдела Данил Проскуренко.

Над тем, чтобы эти люди получили компенсации от государства, продолжает работать специальная комиссия. Объекты, которые комиссия признает непригодными для дальнейшей эксплуатации, подлежат компенсации и получению сертификата на приобретение нового жилья.

Данил Проскуренко объяснил алгоритм действий, по которому должен действовать владелец поврежденного или разрушенного жилья: «Сначала надо подать заявку о таком случае в Контактный центр по номеру 0-800-300-101. Далее комиссия составляет перечень адресов, с каждым владельцем связываемся, согласовываем время, когда комиссия может прийти. Затем проходит обследование, в результате которого жители получают акт и подают заявку в приложение «Дія», после этого комиссия рассчитывает объемы повреждений и выдает так называемый чек лист».

Для получения компенсации за разрушенное жилье владельцы могут также самостоятельно обращаться в экспертную организацию с заявкой на обследование. 

Расходы на обследование и заказ технического отчета на себя берет администрация.

Жители Донетчины подали более 10 тысяч заявлений на получение государственной помощи для восстановления поврежденного жилья. При этом, власти задолжали людям 78,8 млн гривен. Об этом рассказала во время брифинга Лариса Гусева, заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Донецкой ОГА.

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Компенсация за жилье

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