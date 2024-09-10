Премьер рассказал, сколько семей получили жилье по программе «єВідновлення»

Государственная программа «єВідновлення» помогла получить новое жилье более 10 тысяч семей и отремонтировать квартиры и дома более 65 тысяч семей. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.



«Программа «єВідновлення» стала настоящим успехом. Помогли почти более 65 тысяч украинских семей восстановить собственное жилье. Запустили программу жилищных сертификатов и уже выдали более 10 тысяч сертификатов для тех семей, которые потеряли свое жилье из-за войны», — сказал Шмыгаль на пресс-конференции 10 сентября.



Программа «єВідновлення» стартовала в Украине в мае 2023 года, в ее рамках компенсацию до 200 тысяч гривен на ремонт начали получать владельцы поврежденного войной жилья. Эти деньги можно использовать на покупку строительных материалов, оплату строительных работ и услуг подрядчиков, у которых есть соответствующие коды для работы, а их продавцы подали заявку на участие в программе через портал «Дия». С декабря 2023-го начаты выплаты на капитальный ремонт поврежденного жилья — максимум 350 тысяч для квартиры и 500 тысяч гривен — для частного дома.



С 1 августа 2023 года в «Дие» стартовал прием заявок на компенсацию за разрушенное из-за войны жилье. Компенсации выплачивают единоличным собственникам жилья, которое было разрушено из-за боевых действий после 24 февраля 2022 года, не подлежит восстановлению и располагается на неоккупированной территории. С 27 декабря 2023 года началась выдача жилищных сертификатов в «Дие».