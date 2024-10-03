В Горловке беспилотник атаковал крышу дома: погиб мужчина, сгорело авто

Последствия обстрела Горловки 3 октября.

В оккупированной Горловке днем 3 октября беспилотник нанес удар по территории многоквартирного дома в жилом массиве «Солнечный». По предварительным данным, погиб мужчина. Также сгорел автомобиль.

Оккупационная администрация «ДНР» утверждает, что беспилотник ВСУ бил по мирному кварталу.

На фото очевидцев видно, что в результате атаки дымится крыша жилого дома. Таким образом, можно сделать предположение, что дрон целился по военной аппаратуре, которая могла быть ранее установлена на крыше дома. Оккупационная администрация скрывает подобные факты.

Такие случаи уже были. К примеру, в мае в оккупированной Горловке беспилотник атаковал многоэтажный дом. На фото последствий удара, которые опубликовал «мэр» Горловки Иван Приходько, можно увидеть мобильный комплекс видео-тепловизионного наблюдения «Муром-П». Однако в оккупационной администрации тогда об этом умолчали.



Ранее группа аэроразведки «Инквизиция» 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка ВСУ опубликовала видео уничтожения средств оперативной разведки российских сил в оккупированном Донецке. Эти средства противника были уничтожены с помощью FPV-дронов. На кадрах видно, что радиолокационную станцию «Аистенок» российские военные установили на крыше жилого дома по адресу ул. Куйбышева, 192Г в Киевском районе Донецка в районе железнодорожного вокзала.