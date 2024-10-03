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«ДНР» заявила про поранення 8 осіб за день, одна людина загинула

03 жовтня 2024, 23:49

«ДНР» заявила про поранення 8 осіб за день, одна людина загинула

В угрупуванні «ДНР» заявили про поранення 8 мешканців окупованої території Донецької області за день. Стверджується, що люди зазнали поранень внаслідок обстрілів. Одна людина загинула.

 Більшість постраждали через атаки безпілотників в окупованій Горлівці. Це 4 пожежники, двоє чоловіків та одна жінка. Також у Горлівці, за повідомленнями «ДНР», загинула жінка.

Також угруповання заявило про поранення літньої жінки в Торецьку, яке на цей час не окуповане — за місто йдуть бої.

 Пошкоджено дев'ять житлових будинків у Кіровському районі Донецька, у Микитівському, Центрально-Міському та Калінінському районах Горлівки, а також трансформатор та будівлю колишньої міськради.

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