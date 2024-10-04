Знущалися на камеру, потім розстріляли: У мережі з'явилося відео страти українського військового

Z-блогер Владислав Поздняков опублікував два відео зі знущаннями та вбивством російськими військовими, ймовірно, полоненого українського військовослужбовця, якого називають «найманцем із Прибалтики».



На першому ролику чоловік, який стоїть на колінах у викопаній могилі, на вимогу людини за кадром каже: «Дякую дяді Жені Пригожину, що виховав таких пацанів». У цей час до горла підносять ніж.



Таким чином можна дійти висновку, що російські військові є членами приватної військової компанії «Вагнер».



У наступному відео його з автоматів розстрілюють двоє людей у балаклавах після слів: «Іменем Російської Федерації, найманець, тебе засуджено до смерті!».



Зазначимо, що у мережі неодноразово публікувалося відео розстрілу українських військовополонених російськими військовими. Розстріли тих, хто здався в полон, суперечать міжнародним конвенціям і є воєнними злочинами.

1 жовтня у Телеграм-каналах з'явилася інформація про передбачуваний розстріл представниками ЗС РФ 16 українських військовослужбовців. За попередніми даними, черговий воєнний злочин російська окупаційна армія скоїла в районі сіл Миколаївка та Сухий Яр Покровського району на Донеччині.



Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).



Нагадаємо, що 27 серпня російські загарбники розстріляли трьох полонених українських військових під Покровськом.