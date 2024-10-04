Сроки сокращены: Военнообязанные теперь должны обращаться в ТЦК через 7-10 дней после получения повестки почтой

Кабинет министров Украины сократил сроки явки резервиста или военнообязанного по вызову в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Речь идет о вызове повесткой через почту. Сроки сокращены с 14 до 7-10 дней.



Согласно Порядку проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период, повестка о вызове резервиста или военнообязанного в ТЦК направляется адресату в течение 48 часов после подписи повестки соответствующим руководителем.



Далее, согласно постановлению правительства №1134 от 1 октября, днем явки по вызову резервиста или военнообязанного из населенного пункта, который является административным центром области, определяется в течение 7 суток, а из других населенных пунктов — в течение 10 суток со дня отправки повестки почтой.

Кабинет министров издал постановление, регулирующее процесс призыва на службу во время мобилизации и, в частности, порядок выдачи повестки гражданам.