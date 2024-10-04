Строки скорочені: Військовозобов'язані тепер мають звертатися до ТЦК через 7-10 днів після отримання повістки поштою

Кабінет міністрів України скоротив терміни явки резервіста або військовозобов'язаного на виклик до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Йдеться про виклик повісткою через пошту. Строки скорочені з 14 до 7-10 днів.



Відповідно до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період, повістка про виклик резервіста або військовозобов'язаного до ТЦК надсилається адресату протягом 48 годин після підпису повістки відповідним керівником.



Далі, згідно з постановою уряду №1134 від 1 жовтня, днем явки на виклик резервіста або військовозобов'язаного з населеного пункту, який є адміністративним центром області, визначається протягом 7 діб, а з інших населених пунктів — протягом 10 діб від дня надсилання повістки поштою.

Кабінет міністрів видав постанову, яка регулює процес призову на службу під час мобілізації та, зокрема, порядок видачі повістки громадянам.