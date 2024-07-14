В Минобороны объяснили, будут ли выписывать штрафы за необновление данных в ТЦК

В Украине не предусмотрены автоматические штрафы. Фото: соцсети

У украинцев до 16 июля есть возможность обновить свои военно-учетные данные. В свою очередь, директор Департамента кадровой политики Минобороны Украины Марк Андрусяк ответил, будут ли выписывать штрафы тем, кто решил не обновлять место своего проживания, электронный адрес и номер телефона. Об этом он рассказал в интервью, которое было опубликовано на сайте Министерства обороны Украины.



«Законом Украины и другими нормативно-правовыми актами не предусмотрена процедура автоматического наложения штрафов. В соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях предусмотрено наложение штрафов за выявленные административные правонарушения в течение 3 месяцев с момента выявления этого правонарушения до одного года с момента его совершения», — сказал он.



На вопрос модератора, будет ли оформлен штраф, если данные военнообязанного не были обновлены, но по уважительным причинам, в частности, из-за больничного.



«На сегодня, законом предусмотрено обязательное требование обновления данных гражданами Украины в течение 60 суток. Возможности продления этого срока на период лечения или других определенных обстоятельств законодательством не предусмотрено. И в любом случае, после 17 июля в отношении тех граждан, которые несвоевременно обновили учетные данные, будут открыты административные правонарушения», — отметил он.



При этом, граждане могут обжаловать такие решения в суде, предоставляя подтверждающие документы, что действительно они это не могли сделать своевременно.



Андрусяк заявил, что выписывать штрафы может только технический работник ТЦК.



«По информации, которая есть в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов, которые все больше знают как систему «Оберіг», он может это увидеть. Выявление факта этого правонарушения он документально оформляет и передает руководителю ТЦК для составления протокола» — резюмировал директор.



Ранее мы писали, что 18 мая вступил в силу закон Украины о мобилизации. Это означает, что всем военнообязанным, призывникам и резервистам в возрасте от 18 до 60 лет необходимо обновить свои данные.